कानपुर। भारत के युवा विकेटकीपर बैट्समैन रिषभ पंत को एमएस धोनी का विकल्प माना जाता है। हालांकि कुछ मैचों में सफलता के बाद पंत का ग्रॉफ नीचे गिर गया और उन्हें आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा। खैर इस समय पूरी दुनिया में क्रिकेट पर पाबंदी है। ऐसे में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने ट्विटर पर भारतीय फैंस के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। इस बातचीत में एक फैंस ने हॉग से रिषभ पंत से जुड़ा सवाल किया कि 'आपकी रिषभ पंत को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वह बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन बन सकते हैं? इसके जवाब में ब्रैड ने लिखा, 'हां बिल्कुल, रिषभ पंत जब-जब क्रीज पर आते हैं मैं अपनी टीवी ऑन कर लेता हू। वह इंटरटेनर हैं। पंत के साथ दिक्कत है कि वह काफी टैलेंटेड हैं इसलिए वह उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे।'

Definitely, I turn on my television when @RishabhPant17 comes to the crease, the entertainer. His issue is he has got to much talent to know what to do with. He could do with a mind coach, a lot of great sportsmen use them. It is all in the mind for him. #Hoggytime https://t.co/XmM6jCcGC3