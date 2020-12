नई दिल्ली (एएनआई)। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आज मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का परीक्षण किया गया। 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का परीक्षण सफलतापूर्वक रहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के INS रणविजय से सुबह करीब नौ बजकर 25 मिनट पर लाॅन्च किया।

During the test held today around 0925 hours, the DRDO-developed BrahMos supersonic cruise missile with a strike range of 300 Km was launched from Indian Navy&यs INS Ranvijay and it successfully hit its target ship near the Car Nicobar Islands in the Bay of Bengal: Sources https://t.co/lBfRpAgdLA