नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के प्रीपेड सिम 20 अप्रैल तक बंद नहीं किए जाएंगे और आउटगोइंग कॉल के लिए, 10 रुपये का इंसेंटिव भी दिया गया है ताकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच गरीब लोग बात करते रहें। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी, संचार और कानून व न्याय मंत्री प्रसाद ने कहा, 'भारत संचार निगम लिमिटेड ने फैसला किया है कि प्रीपेड सिम 20 अप्रैल तक बंद नहीं किए जाएंगे। आउटगोइंग कॉल के लिए, आज से स्वचालित रूप से 10 रुपये का इंसेंटिव प्रदान किया गया है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग काम करते रहें।' प्रसाद ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीएसएनएल प्रमुखों और डाक विभाग के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की।

During the video conference, took feedback on functioning of their essential services during #21daysLockdown from heads of circles of BSNL and India Post. Exhorted them to rise to the occasion and set new benchmarks in public service as #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/m46jQv6YsC