पुणे: पुलिस ने फर्ग्यूसन कॉलेज के 2 छात्रों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। यहां हस्ताक्षर अभियान या नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनसीआर के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने की सलाह दी गई है। बावजूद इसके यहां आज सुबह हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया।

Pune: Police has issued notice under section 149 of CRPC to 2 students of Fergusson College. The have been advised to not hold signature campaign or any protest against Citizenship Amendment Act and NCR. They were scheduled to hold signature campaign today morning in protest.