नई दिल्ली (एएनआई)। कैप्टन ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की। कैप्टन ने तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद करके संकट का अर्जेंट हल निकालने की अपील की। यह बैठक पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के रिजाइन करने के बाद हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।

Former Punjab CM Captain Amarinder Singh has made it clear he wasn't joining the BJP but had no intention of continuing in Congress, which he said was going downhill with senior leaders completely ignored and not given a voice: Office of Capt Amarinder Singh pic.twitter.com/d0dbi5zMzY