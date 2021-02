कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन के साथ-साथ आज शनिवार को देश भर में चक्का जाम किया। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ किसानों का चक्का जाम तीन बजे पूरा हुआ। इस दाैरान किसानों ने देश के कई हिस्सों में नेशनल हाईवे को जाम किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक पंजाब में किसानों ने अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। वहीं कर्नाटक में किसानों ने मैसूर-बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम किया। जम्मू-कश्मीर में किसानों ने जम्मू-पठानकोट हाईवे पर चक्का जाम किया। शाहजहांपुर (राजस्थान-हरियाणा) बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। इस दाैरान देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी रखी गई।

We have given time to the government till 2nd October to repeal the laws. After this, we will do further planning. We won't hold discussions with the government under pressure: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/HwqBYDIH5C February 6, 2021

वहीं इस चक्का जाम के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले औरन्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) पर कानून बनाए नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमने कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे।

To assist Delhi Police in maintaining law and order situation amid 'Chakka Jaam' call by farmers, Paramilitary Forces have been deployed at various parts of Delhi-NCR including borders. pic.twitter.com/J9Js2LLH1B — ANI (@ANI) February 6, 2021

बता दें कि किसान यूनियनों ने बीते सोमवार को ऐलान किया था कि 6 फरवरी को देशव्यापी 'चक्का जाम' किया जाएगा। इसके बाद से देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे थे। आज दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक और रिजर्व बलों के लगभग 50,000 कर्मी तैनात किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 12 मेट्रो स्टेशनों को किसी भी गड़बड़ी के मद्देनजर एंट्री और एग्जिट के लिए अलर्ट पर रखा गया था। लाल किले की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी।