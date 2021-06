अयोध्या (एएनआई)। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक विज्ञप्ति में आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब तक जितनी जमीनें खरीदी हैं, उन्हें खुले बाजार की लागत से काफी कम कीमत पर खरीदा गया है। श्री राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर से असंख्य लोग जमीन खरीदने अयोध्या आने लगे। जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। जिस प्लॉट पर अखबार में चर्चा हो रही है, वह एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा अब तक जो जमीन खरीदी है, वह खुले बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद-बिक्री आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर की जा रही है।

Allegations (of fraud) are misleading & motivated by political hatred. All lands that Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra has purchased so far have been bought at a price much less than the open market price: Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, Champat Rai