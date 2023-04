देहरादून (एएनआई)। Chardham Yatra 2023 : उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शुभारंभ 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया से हो रहा है। कपाट खुलने से पहले होने वाली पूजा-अर्चना सुबह से शुरू हो गयी। इस दाैरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा "चार धाम यात्रा के तहत आज गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जा रहे हैं। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सीएम धामी ने कहा कि कपाट खुलने की पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हुई। जब से वह पीएम बने हैं, सनातन संस्कृति, धार्मिक स्थलों और तीर्थों में वृद्धि हुई है। यह सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। वह चारों धामों और भगवान शिव के परम भक्त हैं।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "Char Dham Yatra began from Yamunotri Dham today. After this, the portals of Gangotri Dham will open today, Kedarnath Dham on 25th April & of Badrinath Dham on 27th April...The first puja today was held on behalf of PM Modi...Ever… pic.twitter.com/dCKsrKNV1J