नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 72 वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ चीतों को रिलीज करेंगे। ये चीते 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए हैं। इसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। सरकार द्वारा देश के वन्य जीवन और आवास को पुनर्जीवित करने और विविधता लाने के प्रयासों के रूप में यह कदम उठाया गया है। इन सभी चीतों को एक अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानान्तरण परियोजना के तहत ग्वालियर में एक विशेष मालवाहक विमान में लाया गया था। इसके बाद भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने चीतों को ग्वालियर वायु सेना स्टेशन से कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचाया।

#WATCH | Madhya Pradesh: Earlier visuals of the 8 cheetahs from Namibia being brought out of the special chartered cargo flight that landed in Gwalior this morning.



Indian Air Force choppers,carrying the felines, are enroute Kuno National Park where they'll be reintroduced today pic.twitter.com/R2UV36N8E1