सरगुजा (एएनआई)। Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में गुरुवार को चाइल्ड कांस्टेबल के रूप में तैनात हुआ महज 5 साल का नमन चर्चा में बना है। यूकेजी का छात्र नमन रजवाड़े छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चाइल्ड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एएनआई को बताया कि महिला थाने में पदस्थ नमन के पिता राज कुमार राजवाड़े की एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामले में, यदि परिवार में 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसे नियुक्त किया जाता है।

Surguja, Chhattisgarh | 5-year-old boy posted as child constable after death of his father who was a Police constable



Raj Kumar Rajwade was a Police officer who passed away in an accident. Today, his son Naman Rajwade was appointed as child constable: Bhavna Gupta, SP (23/03) pic.twitter.com/yJ6QopG9Eq