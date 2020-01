मुंबई (एएनआई)। Shirdi Shutdown: शिवसेना नेता कमलाकर कोठे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि पथरी गांव को साईंबाबा की जन्मभूमि नहीं कहा जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि कोई नया विवाद नहीं खड़ा होगा क्योंकि मामला समाप्त हो गया है। साईंबाबा ट्रस्ट प्रतिनिधि के सदस्य कोठे ने बैठक के बाद कहा, 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया है। शिरडी के लोग उनकी कही गई बातों से संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब कोई नया विवाद पैदा नहीं होगा और हम इस मामले को समाप्त कर रहे हैं।'

