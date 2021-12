लखनऊ (पीटीआई)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और उनकी पुत्री के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना पर उन्हें फोन किया। इस दाैरान उनका हालचाल पूछा और सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं फुल वैक्सीनेटेड हूं और अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखा रहा हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं उन सभी से अनुरोध करती हूं जो मुझसे हाल ही में मिले हैं।

UP Chief Minister Yogi Adityanath dials SP chief and former CM Akhilesh Yadav to enquire about the health of his wife Dimple Yadav and his daughter, who have tested positive for COVID. The CM also asked Akhilesh Yadav about his health: Chief Minister's Office



