लखनऊ (एएनआई)। केंद्र सरकार द्वारा 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए मंजूरी देने के बाद आज सोमवार से देश में टीकाकरण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के सिविल अस्पताल से 15-18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। आज से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य में लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा।

#WATCH | #Omicron spreads fast but causes very mild disease. The virus has weakened. It is like viral fever but precautions are necessary. However, there is no need to panic: UP Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/bpepHZzRwz