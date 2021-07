संभल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में सोमवार काे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां संभल में आगरा-चंदौसी राजमार्ग पर सोमवार तड़के दो बसों की टक्कर हो गई है। हादसे के को लेकर पुलिस अधीक्षक, चक्रेश मिश्रा ने कहा ने कहा कि दो बसों की टक्कर में अब तक सात लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। हादसा लहरावन गांव के पास उस समय हुआ जब शादी पार्टी से लाैट रही एक बस का टायर पंक्चर होने से सड़क किनारे खड़ी हो गई और तभी दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी।

Seven person died & few injured in UP's Sambhal after two private buses collided earlier today. "Eight injured persons were shifted to the hospital. A case has been registered & probe is underway," say police pic.twitter.com/9yrBbcJnPo

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया

एसपी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे मारे गए लोगों की पहचान वीरपाल (60) , हैप्पी (35), छोटे (40), राकेश (30), अभय (18), विनीत (30) और भूरे (25) के रूप में हुई है। ये सभी एक शादी से लौट रहे थे तभी हादसा हो गया। वहीं इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव राहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

CM Yogi Adityanath expresses grief over the loss of lives in Sambhal road accident. He asks senior officials to reach the spot immediately & provide proper medical aid to the injured & assistance to victims.



Seven people died & at least 8 injured in the incident.



(File photo) pic.twitter.com/fM0WtAmhmF