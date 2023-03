राजगढ़ (एएनआई)। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार गुरुवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक दोपहिया वाहन में घुस गई। टक्कर के बाद बाइक सवार घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान परोलिया निवासी रामबाबू बागरी (20) के रूप में हुई है। जीरापुर के पास विजय कॉन्वेंट स्कूल के सामने बाइक सवार उनकी कार के सामने उस समय आ गया, जब दिग्विजय सिंह कोडकया गांव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर राजगढ़ से निकल रहे थे। बाइक इतनी जोर से कार से टकराई कि युवक उछलकर खंभे से जा टकराया और सिर में चोट लग गई।

Madhya Pradesh: A biker got injured after he collided with Congress leader Digvijaya Singh's car in Rajgarh yesterday



"He didn't suffer major injuries. He came suddenly in front of the car. I sent him to the hospital, I also went to the hospital & met him," said Digvijaya Singh pic.twitter.com/iUCfexF14x