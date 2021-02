नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस नेता ने निचले सदन में महासचिव को दिए अपने पत्र में कहा कि वे लोकसभा की कार्यवाही को राेक कर नंदा देवी में ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड के चमोली में रिषि गंगा और धौलीगंगा में भयंकर बाढ़ से आई तबाही पर चर्चा चाहती हैं। यह एक आपात और महत्वपूर्ण स्थिति है।

रविवार को मची भयंकर तबाही

उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन-रेनी इलाके में रविवार को ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। जिससे रिषिगंगा पावर प्रोजेक्ट सहित आसपास के घर भयंकर आपदा में पूरी तरह तबाह हो गए। चमोली पुलिस ने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। मलबा साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं।

PM @narendramodi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the tragic avalanche caused by a Glacier breach in Chamoli, Uttrakhand. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured.