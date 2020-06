नई दिल्ली (एएनआई / पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90 बर्थ सेलिबे्रशन पर भाषण दिया। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की जयंती समारोह में भारत और विदेश से मार थोमा चर्च के कई अनुयायी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने थोमा मेट्रोपॉलिटन का अभिवादन किया और उन्हें दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा ने हमारे समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनमें गरीबी हटाने और महिला सशक्तिकरण के प्रति विशेष रूप से जुनून रहा है। देश में योगदान के लिए मार थामा चर्च की प्रशंसा करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि इन्होंने देश में लोगों के जीवन में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में सकारात्मक अंतर लाने के लिए काम किया है।इस दाैरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर बयान दिया।

भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर

प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में, कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का प्रभाव बहुत गंभीर होगा।पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण, सरकार द्वारा कई अच्छी पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत में रिकवरी रेट बढ़ रहा है।

बेघरों के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 8 करोड़ से अधिक परिवारों के पास स्मोक फ्री किचन है। बेघरों को आश्रय देने के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत सरकार विश्वास, लिंग, जाति, पंथ या भाषा के बीच भेदभाव नहीं करती है।

130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने में आगे बढ़ रहे

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनका मार्गदशर्न किया जा रहा है। कोरोना वायरस केवल शारीरिक बीमारी नहीं यह लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करती है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 5,08,953 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं करीब 15,685 लोग की इस वारस की वजह से जान जा चुकी है।



