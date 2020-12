लखनऊ (पीटीआई / आईएएनएस)। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किया जा रहा विरोध-प्रदर्शन अब उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है। किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वाहन किए जाने का समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है। ऐसे में हालातों को देखते यूपी पुलिस ने सोमवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय के आस-पास के क्षेत्र में घेराबंदी कर दी और सपा नेता अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव को तब हिरासत में लिया गया जब बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाहर आ गए और अपने आवास के द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए।

Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav detained by Police. He was staging a sit-in protest after his vehicle was stopped by Police.



He was scheduled to visit Kannauj to stage a demonstration in support of farmers, agitating against Centre's #FarmLaws https://t.co/GTdcnFTd3m pic.twitter.com/owIOmWReHb