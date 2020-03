चेन्नई (तमिलनाडु) (एएनआई)। कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को सड़क पर आने से रोकने के लिए चेन्नई पुलिस का कोरोना हेलमेट काफी काम आ रहा है। यहां एक स्थानीय कलाकार ने एक अनोखा कोरोना हेलमेट बनाया है। हेलमेट डिजाइन करने वाले कलाकार गौतम ने एएनआई को यहां बताया, बड़े पैमाने पर जनता कोराेना वायरस को गंभीरता से नही ले रही है जबकि, पुलिस कर्मी चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग घर पर रहें। वो बिना वजह सड़क पर न निकलें जिससे कि इस बीमारी को और अधिक फैलने से रोका जा सके। मैंने इस विचार के साथ एक कोरोना हेलमेट तैयार करने का प्लान किया। इसके लिए एक टूटा हेलमेट लिया और उस पर कागज का प्रयोग किया।



Tamil Nadu: Police in Chennai has been creating awareness among the people about the importance of them staying at home amid #CoronavirusLockdown by making a police personnel wear a helmet designed to look like Coronavirus. The helmet has been designed by a local artist Gowtham. pic.twitter.com/LlxrUYfihX