कानपुर। Coronavirus चीन का कोरोनावायरस अब बिहार तक पहुंच गया है। पटना में हाल ही में चीन से लौटी एक युवती में इस वायरस के लक्षण दिखने के बाद उसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। बताया जा रह है कि लड़की बिहार के छपरा की रहने वाली है। युवती का इलाज पहले छपरा के एक अस्पताल में चल रहा था, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान, वहां के डॉक्टरों ने युवती में बीमारी के लक्षण कोरोनावायरस से मिलते-जुलता पाया, जिसके बाद उन्होंने उसे पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया है। युवती का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है।

Superintendent, Patna Medical College&Hospital (PMCH): A girl from Chapra, who recently returned from China, was admitted to ICU at a hospital in Chapra after she showed symptoms similar to that of #Coronavirus. Now she is on the way to Patna, she'll be admitted at PMCH. #Bihar