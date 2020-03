चंडीगढ़/महाराष्ट्र (एएनआई/पीटीआई)। Coronavirus के प्रसार से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर देशव्यापी लाॅकडाउन के बाद लोगों ने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। इसके जरिए लोग कोरोना वायरस का दुष्चक्र तोड़ने के लिए चाक से 'लाइफ सर्किल' बना रहे हैं। देश के अलग-अलग कोनों से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन, अमरिंदर सिंह ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें एक स्टोर से अपनी जरूरत का सामान लेते हुए लोगों को चाक के अलग-अलग घेरे में खड़े देखा गया है। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ ये तस्वीरें मिलीं।

I just received these photographs. Wonderful discipline by the Punjabis. Stay at home and keep yourself safe. Administration & Police are working to ensure you all have access to essentials. #COVID2019 pic.twitter.com/x4mtUV0KSr