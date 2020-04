मुरादाबाद / पूर्वी चंपारण (पीटीआई / एएनआई)। उत्तर प्रदेश में बुधवार को मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में एक मेडिकल टीम एक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को क्वाॅरंटीन करने के लिए पहुंची तो उस पर हमला हो गया। क्षेत्रीय लोागों ने मेडिकल टीम पर पथराव कर उसे रोकने की कोशिश की। इस संबंध में गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने सात महिलाओं सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी रिपोर्ट नागफनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पथराव में एक डॉक्टर और तीन पैरामेडिक्स को चोट लगी हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस और एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

Moradabad: Some people pelted stones at medical team&police which had gone to take a person possibly infected with #COVID."When our team boarded ambulance with patient,suddenly crowd emerged&started pelting stones.Some doctors are still there.We are injured,"says ambulance driver pic.twitter.com/Rpo5jDRuJY