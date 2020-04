नई दिल्ली (एएनआई)। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में सिविल एविएशन मंत्रालय के (बी) विंग को सील कर दिया गया है और साथ ही नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को परिसर को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के एक सूत्र ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि मंत्रालय का कर्मचारी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह 15 अप्रैल को आखिरी बार ऑफिस गया था। मंत्रालय ने मरीज के संपर्क में आए सहयोगियों को एहतियात के तौर पर खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा है।

We stand by our colleague at @MoCA_GoI who has tested positive for COVID19 & have extended all possible medical help & support.



Those in contact have also been asked to follow the laid down procedures.



I wish him strength & speedy recovery. https://t.co/ff8gN9dFOW