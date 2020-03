रियाद (एएफपी)। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अगले सप्ताह 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह से 'वर्चुअल' शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया है। एक बयान में कहा गया है, 'सऊदी G20 प्रेसीडेंसी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी जी 20 देशों के साथ अगले सप्ताह असाधारण सम्मेलन (एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स समिट) को 'वर्चुअल' कराने के लिए बातचीत कर रहा हैं। जी 20 लीडर्स लोगों की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नीतियों के समन्वित सेट को सामने रखेंगे।' बता दें कि वर्चुअल समिट का मतलब यह है कि SAARC की तरह ही G20 समिट को भी वीडियो कॉनफेरेन्स के जरिए आयोजित किया जायेगा।'

पीएम मोदी ने दी थी सलाह

यह घोषणा पिछले महीने G20 के वित्तीय प्रमुखों द्वारा घातक वायरस के प्रसार से आर्थिक सदमे की लहरों पर रियाद में आयोजित एक समिट के दौरान चिंता को लेकर उठाई गई आवाज के बाद आई है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंलवार को इस संबंध में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की थी और कोरोना से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने फोन पर G20 समिट को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भी आयोजित करने की सलाह दी थी। चूंकि, सऊदी अरब जी20 का मौजूदा अध्यक्ष है। इसलिए क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी के विचारों पर गौर किया और कहा कि इस संबंध में सऊदी अरब व भारत के अधिकारी संपर्क में रहेंगे। इस बातचीत के तुरंत बाद सऊदी अरब की तरफ से G20 समिट को 'वर्चुअल' करने का बयान जारी कर दिया गया।

Prime Minister @narendramodi&यs visionary leadership is catalysing world leaders to come together to fight the COVID-19 challenge. G20 Extraordinary Leaders&य Summit to be held virtually next week for coordinated response to human and economic implications of the pandemic. pic.twitter.com/GSSDEhX2wm