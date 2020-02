नई दिल्ली, (आईएएनएस)। Coronavirus: बीजिंग में भारतीय दूतावास के पोस्ट किए गए एक ट्वीट में, सरकार ने अनाउंस किया है कि हाल की घटनाओ के कारण, तत्काल प्रभाव से ई-वीजा पर भारत की यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित की जा रही हैं। यह रोक चीनी के पासपोर्ट धारकों और चीन पीपुल्स रिपब्लिक में रहने वाले अन्य देशों के निवासियों पर भी लागू होगा जो भारत के लिए ई वीजा के आवेदक हैं।

Advisory: Due to certain current developments, travel to India on E-visas stands temporarily suspended with immediate effect. This applies to holders of Chinese passports and applicants of other nationalities residing in the People&यs Republic of China.



भारतीय दूतावास ने यहां घोषणा की है कि हाल की गतिविधियों के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से ई-वीजा के माध्यम से भारत की यात्रा पर रोक लगाई जाती है। दूतावास ने स्पष्ट किया कि यह फैसला चीनी पासपोर्ट धारकों और अन्य देशों के उन आवेदकों पर भी लागू होगा जो चीन की मुख्य भूमि में रहते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों को पहले ही ई-वीजा जारी किया जा चुका है वे भी ध्यान रखें कि अब उनका ई-वीजा भी वैध नहीं है।

Holders of already issued E-visas may note that these are no longer valid.

All those who have a compelling reason to visit India may contact the Embassy of India in Beijing or the Indian consulates in Shanghai or Guangzhou,and the Indian Visa Application Centres in these cities.