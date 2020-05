नई दिल्ली (आईएएनएस)। Coronavirus India Hotspot List: कोरोना वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के सभी जिलों को जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। देश में कुल 733 जिले हैं, जिसमें 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। वहीं 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है वहीं ग्रीन जोन वाले कुल 319 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, इसमें कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे बड़े जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव पी्रति सूडान का कहना है कि, देश में कोरोना से रिकवरी दरें बढ़ गई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से निर्धारित किया जा रहा है, इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल हैं।

Union Health Secry Preeti Sudan writes to Chief Secys of all states/UTs, designating dists across all states/UTs as Red, Orange & Green Zones.



Since recovery rates have gone up, distritcs are now being designated across various zones duly broad-basing the criteria: Preeti Sudan pic.twitter.com/WjVZPJXl5q — ANI (@ANI) May 1, 2020

24 घंटों में 1993 मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटों में 1993 नए मामलों और 73 जानलेवा घटनाओं के साथ, देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या शुक्रवार सुबह 35,043 तक पहुंच गई। कुल मामलों में, 25,007 सक्रिय हैं, 8888 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,147 लोगों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है। इसमें 111 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

A district will be considered under Green Zone, if there are no confirmed cases so far or there is no reported case since last 21 days in the district: Union Health Secretary Preeti Sudan pic.twitter.com/s5J5jB5YeQ — ANI (@ANI) May 1, 2020

महाराष्ट्र में स्थिति खराब

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र सबसे खराब स्थिति वाला राज्य हैं। जहां कुल मामलों की संख्या 10498 हैं, इसमें 459 मौतें शामिल हैं। जबकि 1,773 लोग जानलेवा वायरस से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां 4,395 केस सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 3,515, राजस्थान (2,584), तमिलनाडु (2,323) और उत्तर प्रदेश में (2,203) केस दर्ज हुए हैं।

For dists having 1 or more municipal corporations, corporations&other areas of dists may be treated as separate units. If 1 or more of these have reported no cases for last 21 days,they can be considered 1 level lower in zonal classiflcation, if dist is in Red/Orange Zone:P Sudan pic.twitter.com/5tTkJcRWcH — ANI (@ANI) May 1, 2020

कहां-कितनी मौतें

महाराष्ट्र में 459 मौतें दर्ज की गईं, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। पश्चिमी राज्य में गुजरात में 214 मौतें, मध्य प्रदेश में 137 और दिल्ली में 59 मौतें हुईं। अन्य प्रमुख राज्यों के अलावा, आंध्र प्रदेश में 1,403 मामले दर्ज किए गए, जहां 31 की मौत हो गई, बिहार में 418 मामलों में दो मौतें हुईं, जम्मू और कश्मीर में आठ मौतें, कर्नाटक में 565 केस में 21 मौतें और केरल में 497 मामले सामने आए जिसमें चार मौतें हुईं। 10 से कम मामलों की रिपोर्ट करने वाले त्रिपुरा, मिजोरम, पुदुचेरी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश हैं।

