कानपुर। Coronavirus India Update: इस वक्‍त पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। सरकार से लेकर रेलवे तक हर कोई लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो ना, वह घर से बाहर न निकलें और ना कोई यात्रा करें। इसी बीच आज रेलवे मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है कि इसी महीने 13 मार्च को दिल्ली से रामागुंडम जाने वारी आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर करने वाले 8 यात्री शुक्रवार को किए गए टेस्ट में Coronavirus से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने देश के सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वह गैरजरूरी यात्राएं पूरी तरह से अवाइड करें। ऐसा करके वो अपने साथी यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। रेल मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है।

गोदान एक्‍सप्रेस के कुछ यात्री भी निकले कोरोना पॉजिटिव

रेल मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि 16 मार्च को मुंबई से जबलपुर तक चलने वाली गोदान एक्सप्रेस के B1 कोच में सफर कर चुके 4 यात्री शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं क्योंकि उनके टेस्ट को Covid 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वो सभी पिछले हफ्ते ही दुबई से भारत आए थे। रेल मंत्रालय ने बताया कि उन सभी को जरूरी कदम उठाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। यह जानकारी वाकई उनके साथ यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के दिल में डर पैदा करने वाली है। इन दो घटनाओं की जानकारी देने के साथ ही रेल मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा करने वालों के बीच यह केस पाए गए हैं। ऐसे में आम लोगों से यह आग्रह है कि वह लंबी दूरी की यात्राएं ना करें। अगर बहुत जरूरी हो तभी वह यात्रा करने की सोचें। ऐसा करके वह खुद भी सुरक्षित रहेंगे तथा दूसरे यात्रियों को भी सुरक्षित रहने में अपना योगदान देंगे

जरूरी आइसोलेशन वाले दो यात्रियों को राजधानी ट्रेन से उतारा गया

अनिवार्य आइसोलेशन के लिए चिह्नित किए गए 2 यात्रियों को आज बेंगलुरु और दिल्ली के बीच राजधानी ट्रेन में यात्रा करते पाया गया। रेलवे ने उन्हें तुरंत ट्रेन से उतार दिया और पूरे कोच को सेनेटाइज किया गया। रेलवे नागरिकों को बार बार सलाह दे रहा है कि वे सोशल डिस्‍टेसिंग को फॉलो करें और आइसोलेशन की जरूरत को पूरी तरह मानें।

2 passengers marked with mandatory quarantine were found to be travelling on Rajdhani train between Bengaluru & Delhi today. They were immediately deboarded and the entire coach was sanitised.



Citizens are advised to practice social distancing and follow quarantine requirements. — Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 21, 2020

