लखनऊ (आईएएनएस)। Coronavirus कोराेना वायरस की चपेट में आई बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को इस खतरनाक वायरस से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं और सभी पाॅजिटिव आ रहे हैं। उनका पांचवां सैंपल टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। हर 48 घंटे में कोरोना के मरीजों पर सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। सिंगर कनिका कपूर इस समय लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS) में भर्ती हैं। इस संबंध में एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने कहा कि सिंगर कनिका की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नही है।

Kanika Kapoor (in file pic) is asymptomatic(no symptoms), stable and doing well. She is taking food normally. Information circulated in the media that she is very sick is false: Dr RK Dhiman, Director, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS), Lucknow pic.twitter.com/7gTb0GyKoH