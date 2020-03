मुंबई, (पीटीआई)। Coronavirus: कई फिल्ममेकर्स और एक्टर जिनमें करन जौहर, तापसी पन्नू और आयुष्मान खुराना सहित कई लोग शामिल हैं, ने करोनावायरस के प्रभाव के चलते किए गए लॉकडाउन से परेशानी में आये बॉलीवुड डेली वेज वर्कर्स की हेल्प के लिए शुरू किए गए एक इनिशिएटिव में मदद करने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि इस वायरस में दुनिया भर में करीब 20,000 लोगों की जान ले ली है, और इसी से चल रही जंग में देश को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है।

I pledge to contribute and support this initiative! This is a situation that needs all our help ,love , care and support! 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️ https://t.co/VNY3Ud5fWk

कई संस्थाओं ने मिल कर शुरू किया प्रयास

दी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और इंडियन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ने इस मूवमेंट को शुरू किया है। इसके तहत ये डेली वेज वर्कर्स की फेमिलीज को 10 दिन तक जरूरी खाने का सामान प्रोवाइड करेंगी। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए फिल्ममेकर करन जौहर ने कहा कि इस सिचुएशन में हमें सबको साथ लेकर चलना और उन्हें मदद करना चाहिए।

In times like these, we need to step up for the ones in need. I&यm happy to contribute for this humanitarian cause. And guys whoever can help, you all can also contribute online - https://t.co/TRmxFSYZtF#iStandWithHumanity#ArtOfLiving#BMC#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Q2bygbLIRN