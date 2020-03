कानपुर। कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने अब इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। डबल्यूएचओ ने ट्वीट कर यह सूचना दी। साथ ही संगठन के महानिदेशक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने की बात कही। महानिदेशक का कहना है, 'यह वायरस दुनियाभर में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर कड़ी नजर अनाए हुए है। हम इसके प्रसार और बीमारी की गंभीरता को लेकर काफी चिंतित हैं। इसलिए हमने यह माना है कि COVID-19 को महामारी के रूप में जाना जा सकता है।'

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19