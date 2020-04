मुंबई (आईएएनएस/ एएनआई)। Coronavirus : बाॅलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कोरोना वाॅरियर्स के लिए रहने खाने की व्यवस्था की है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर बताया, 'शहर में रोहित शेट्टी ने आठ होटलों की व्यवस्था की है जिसमें ऑनड्यूटी कोरोना वाॅरियर्स आराम कर सकेंगे, नहा सकेंगे व उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी। हम उन्हें इस काम के लिए और मुंबई को महामारी से बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं।'

अर्जुन रामपाल ने अस्पतालों में पीपीई किट की व्यवस्था कराई

अर्जुन रामपाल ने बीएमसी हेल्थ वर्कर्स को पीपीई किट प्रोवाइड कराई ताकि डाॅक्टर्स सेफ रह सकें। अर्जन ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मदद करें। हमारे रियल हीरोज के लिए जो डाॅक्टर्स और नर्सेज हैं उनके लिए पीपीई किट प्रोवाइड करा कर। उनका स्वास्थ्य रोज ही खतरे में रहता है फिर भी वो हमारी देखभाल करते हैं। हालांकि उनके पास इस लड़ाई के लिए पीपीई किट ही नहीं हैं।'

