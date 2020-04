नई दिल्ली (एएनआई)। Coronavirus : शाहरुख खान ने एक नए ग्लोबल इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का फैसला लिया है जिसका नाम 'वन वर्ल्ड टूगेदर एट होम' है। इस इनिशिएटिव के जरिए शाहरुख खान पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ ऑर्गनाइजेशन को महामारी के इस दौर में मदद देना चाहते हैं। इसी के लिए शाहरुख इवेंट का हिस्सा बने हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। शाहरुख 18 अप्रैल को डब्लूएचओ और ग्लोबल सिटिजन की मदद से एक इवेंट करा रहे हैं जिसे विश्व स्तर पर दिखाया जाएगा। इसमें दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स, लीडर्स, आर्टिस्ट्स और आम जनता हिस्सा ले सकती है।

Health care workers on the frontlines of the #COVID19 crisis need our support. That&यs why I&यm standing in solidarity with @glblctzn and @WHO for One World: #TogetherAtHome — a one-night special event on April 18. Find out how and when you can tune in: https://t.co/UlyDDSy7Rl pic.twitter.com/SOVmaF86ps