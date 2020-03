कराची (पीटीआई)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मंगलवार को अपने प्रमुख टी -20 टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया। आज से पीएसएल का नॉकआउट राउंड शुरु होना था। दोनों सेमीफाइनल मैच 17 मार्च को आयोजित होने थे। मगर मैच शुरु होने से कुछ घंटे पहले इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। फाइनल मैच बुधवार को खेला जाना था। कोरोनो वायरस के आसपास के बिगड़ते परिदृश्य को देखते हुए पीसीबी ने पहले ही लीग को चार दिनों के लिए छोटा कर दिया था।

पीसीबी ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीसीबी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, "एचबीएल पीएसएल 2020 को स्थगित कर दिया गया है।अब इसे पुनर्निर्धारित किया जाएगा।' मुल्तान सुल्तान को दोपहर 2 बजे गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ालमी के खिलाफ खेलना था। वहीं शाम को इसी मैदान पर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच मैच होना था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, जो मुल्तान सुल्तांस के लिए खेलते हैं ने ट्वीट किया, 'पीएसएल का अंत देखकर दुखी हूं, लेकिन सभी की सुरक्षा पहले जरूरी है। वैसे यह निर्णय पहले लिया जा सकता था। टेबल टॉपर को ट्रॉफी सौंप देनी चाहिए।'

Sad to see the PSL end, but health and safety of all concerned is the key, esp those who are travelling back to their homes.Perhaps the decision could have been taken earlier, with regards to the trophy...well the table-topper should be handed the trophy? 😊 @MultanSultans