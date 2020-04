लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (एएनआई)। कोरोना वायरस से निपटने व लाॅकडाउन के चलते उत्पात मचाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त होती जा रही है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की तैयारी में है। इस क्रम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुक्रवार को एमएमजी अस्पताल में तबलीगी जमात से जुड़े छह लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) का उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तब्लीगी जमात के लोगों पर आरोप है कि ये लोग अस्पताल में महिला नर्सों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इस संबंध में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं। महिला नर्सों के साथ ऐसा व्यवहार पूरी तरह से गलत है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन लिया जा रहा है।

Uttar Pradesh Government has issued orders that strict action will be taken under the National Security Act (NSA) against those who attack police personnel anywhere in the state during #CoronavirusLockdown .

सीएम योगी बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा

इस दाैरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदौर वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर टेस्ट के लिए गई डॉक्टरों की टीम पर किया गया हमला निंदनीय है। यहां राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर भी अटैक करने वालों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में गुरुवार को क्वाॅरंटीन में रखे गए तब्लीगी जमात के लोग बिना पतलून के वार्ड के चारों घूमकर नर्सों से अजीबगरीब इशारे कर रहे थे। उनकी इस हरकत से महिला स्टाफ घबरा गया। इसके बाद प्रशासन ने आरोपियों को अब एमएमजी अस्पताल के राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थानांतरित कर दिया गया।

Ghaziabad: Six patients who were admitted at MMG Hospital's isolation ward have been shifted to Raj Kumar Goel Institute of Technology & kept under quarantine. FIR has been registered against them on charges of misbehaving with MMG Hospital staff. pic.twitter.com/IpNDPr3Aez