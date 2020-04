नई दिल्ली (आईएएनएस)। Coronavirus : एक्टर और काॅमेडियन वीर दास कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए फंड देना चाहते हैं। वो अपने ह्यूमरस अंदाज से लोगों को हंसा कर कोरोना की जंग के लिए पैसे इकठ्ठा करना चाहते हैं। इसी काम के लिए वीर दास एक स्पेशल शो ला रहे हैं जिसका नाम है, 'वीर दास एट होम।' इस शो के जरिए वो ऑडियंस को ऑनलाइन हंसाएंगे और उसकी टीआरपी से मिले पैसों को वो डोनेट करेंगे।

इस तरह करेंगे फंड रेज

इसे लेकर वीर दास ने अपने इंटरव्यू में कहा है, 'क्या तरीक है... कि मैं इसमें मदद कर सकूं। मैं ट्विटर पर हर दिन लोगों की नफरत झेलता हूं। लोग मुझे एंटी नेशनल कहते हैं। कहते हैं तुम इनसेंसिटिव हो, उचित नहीं हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने पूछे मैं इसके लिए क्या करूं। क्या न हंसने से सब ठीक हो जाएगा। क्या जोक ने मारने से सब ठीक होगा। क्या न हंसने से ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब अच्छे तरीके हैं इस वक्त। आपके पास इस वक्त तो च्वाॅइस है... आप कोरोना को जंग जीतने दे सकते हैं या फिर उसके खिलाफ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लड़ सकते हैं।'

We start out #VirDasAtHome gigs for charity again this week. Here are our organisations and were all sold out. Well done @TheWeirdass pic.twitter.com/g9fgsWkZ7c