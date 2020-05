मुंबई (आईएएनएस)। Coronavirus : कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई सेलेब्स इन दिनों ऑनलाइन काॅन्सर्ट कर रहे हैं ताकि मदद के लिए फंड रेज किया जा सके। इसी सिलसिले का हिस्सा अब इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी हो गए हैं। विराट के साथ खेल जगत से रोहति शर्मा और सानिया मिर्जा भी कोरोना को हराने के लिए ऑनलाइन फंड रेज कर रहे हैं। बता दें कि फंड रेज करने के लिए विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की अपनी जर्सी दान करने का फैसला लिया है। साथ ही 3 मई को ऑनलाइन काॅन्सर्ट का आयोजन कर महामारी के लिए फंड रेज भी किया है।

