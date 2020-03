लखनऊ (पीटीआई)। COVID 19 effect देश में कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ बीते दो महीने से चल रहा धरना फिलहाल समाप्त हाे गया है। यहां ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर (घंटाघर) में चौबीसों घंटे बैठकर प्रदर्शन करने वाली महिला प्रदर्शनकारियों ने कोरोना वायरस के डर को देखते हुए अपना धरना स्थगित कर दिया है। इस संबंध में खुद महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में महिलाओं द्वारा कहा गया है कि वे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ उनके 66-दिवसीय विरोध को अस्थायी रूप से निलंबित कर रही हैंं।

Lucknow: Area around the Clock Tower (Ghanta Ghar) being sanitised after women who were staging an anti-CAA protest here called of their protest temporarily earlier today. Lockdown has been imposed in the city in view of #COVID19 till 31st March.