कानपुर। PM Modi on Buddha Purnima 2020 कोरोना वायरस और लाॅकडाउन के बीच आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने मुख्‍य भाषण दिया है। भाषण की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि आप सभी को और विश्वभर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की,वेसाक उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएंं।

संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध किया

न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की इस संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा से दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। इससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए।

प्राप्ति और आत्म बोध दोनों के प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक हैं। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए,पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा।भारत की प्रगति,हमेशा,विश्व की प्रगति में सहायक होगी।

India is constantly working to help other countries across the globe and will continue to do the same. To stop after getting tired cannot be a solution to any problem. All of us have to fight together to defeat #Coronavirus: PM Modi pic.twitter.com/Wwsxo9XW9b — ANI (@ANI) May 7, 2020

थकने के बाद रुकना किसी समस्या का हल नहीं

पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया भर के अन्य देशों की मदद करने के लिए लगातार काम कर रहा है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। थकने के बाद रुकना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। कोरोना वायरस को हराने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा।

Today, India is standing firmly in support of everyone, without any discrimination, who are in need or who are in trouble, in the country or across the globe: PM Narendra Modi. #COVID19 pic.twitter.com/KRB3c00JSA — ANI (@ANI) May 7, 2020

अपने स्वयं के आराम का त्याग करके लोग कर रहे मदद

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस और लाॅकडाउन के इस कठिन समय के दौरान, हमारे आस-पास कई लोग हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संक्रमित व्यक्तियों को ठीक करने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए, अपने स्वयं के आराम का त्याग करके। ऐसे सभी लोग प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं।

During this difficult time of #CoronavirusLockdown, there are several ppl around us who are working 24 hours to help others, to maintain law&order, to cure infected persons&to maintain cleanliness, by sacrificing their own comforts. All such people deserve appreciation&honour: PM pic.twitter.com/hRaeBVVKVV — ANI (@ANI) May 7, 2020

भारत निस्वार्थ भाव से,बिना किसी भेद के खड़ा

पीएम मोदी ने कहा कि आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से,बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।

कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए, निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

Posted By: Shweta Mishra