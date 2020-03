नई दिल्ली (पीटीआई)। COVID-19 Effect देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश वासियों से कोरोना वायरस के खतरे को और लाॅकडाउन की महत्ता को गंभीरता से लेने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्य सरकारों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियम और कानून लागू किए जाएं क्योंकि उन्होंने देखा है कि कई लाेग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अपील को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया हैं। पीएम मोदी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, कई लोग अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। मैं राज्य सरकारों से नियम और कानून सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। हालांकि इसके बाद भी जो लोग लाॅकडाउन के नियमों का पालन नही करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

Important alert : States have been asked to strictly enforce the #lockdown in the areas where it has been announced. Legal action will be taken against violators.#COVID19outbreak #Covid_19india #COVID