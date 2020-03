नई दिल्ली (पीटीआई)। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए हम जल्द ही इकोनॉमिक पैकेज लाने वाले हैं। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। वित्त वर्ष 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। टीडीएस की देरी से जमा करने पर 18 प्रतिशत के बदले 9 परसेंट का ब्याज लिया जाएगा। आधार-पैन लिंक करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।' वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विवाद से विश्वास योजना 30 जून तक विस्तारित है, टैक्स डिस्प्यूट में शामिल मूल राशि का भुगतान करने पर कोई 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं। उन्होंने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून है।

Work is going on and we are very close to coming up with an economic package that will be announced sooner rather than later: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi #COVID19 pic.twitter.com/s5arCamMeH