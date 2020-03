कानपुर। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने रविवार को मेडिकल स्टाफ और अन्य आपातकालीन कर्मियों का स्वागत किया, जो कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए "असली हीरों" की तरह काम कर रहे हैं। हार्दिक ने ट्वीट किया, "सभी मेडिकल स्टाफ और अन्य आपातकालीन कर्मियों को सलाम, जो वायरस से निस्वार्थ रूप से लड़ रहे हैं। हम हमेशा के लिए आपके ऋणी हैं। आप असली हीरो हैं।" इस वीडियो संदेश में हार्दिक परिवार के सदस्यों के साथ चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य आपातकालीन कर्मियों को उनके प्रयासों के लिए सलाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Salute to all the medical staff and other emergency personnel who are fighting the virus selflessly. We are forever indebted to you. You are the real Heroes. 🙏🏾 pic.twitter.com/ikYM5aR2WW

सचिन ने भी बजाई ताली

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को शाम 5 बजे चिकित्सा पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लोगों से अपनी बालकनियों में आने और ताली बजाने की अपील की थी। इस अपील को पूरे देश में एक शानदार प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि लोगों ने इस गतिविधि में भाग लिया। सिर्फ आम लोग ही नहीं खास इंसान भी इस मुहिम में शामिल हुए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी वीडियो संदेश बनाकर इसका स्वागत किया।

Today India came together even while staying in our homes.



While we are at home there are many who are selflessly performing their duties.



Thank you to each one of you for putting us before yourself.



The discipline & commitment we showed today needs to continue.#JantaCurfew pic.twitter.com/Cda4z9L4R7