जयपुर/भुवनेश्वर(आईएएनएस/पीटीआई)। COVID-19 Lockdown कोरोना वायरस के चलते किए गए लाॅकडाउन पर शासन और प्रशासन अलर्ट है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में देश में भर में गिरफ्तारी हो रही हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक अहमदाबाद (पुलिस आयुक्त) आशीष भाटिया ने बताया कि खड़िया क्षेत्र के 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो 22 मार्च को अपने घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। ये लोग अहमदाबाद में सीआरपीसी की धारा 144 लगने के बाद भी एकत्र हुए थे। वहीं जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने रहे अवंतीपुरा के दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों स्टूडेंट हैं ओर इन्होंने क्वांरटाइन प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया था। कोरोना वायरस के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है।

