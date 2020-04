मुंबई (आईएएनएस)। COVID-19: इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट से रविवार को देश के लोगों से COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने गार्ड यानि सुरक्षा चक्र को कमजोर न होने देने और 9 बजे मोमबत्ती, दिया या फोन लाइट जलाकर भारत की महान टीम में शामिल होने की अपील की।

सोशल मीडिया पर कहा कहा जीवन के लिए जीतना है

अपने ट्विटर हैंडल से रोहित ने कहा कि 9 मिनट के लिए। टीम इंडिया, हम इस को गलत नहीं समझ सकते। हमारा जीवन इस टेस्ट मैच को जीतने पर निर्भर करता है। अपनी एकजुटता दिखाएं, हमें द ग्रेट टीम इंडिया में शामिल हो कर आज 5 अप्रैल को रात 9 बजे। लाइट टू फाइट। क्या आप मेरे साथ हैं?

Team India, we cant get this prescription wrong. Our life depends on winning this test match.



Show your solidarity, join us in “The Great Team India Huddle” today 5th April 9pm for 9min.



Light to Fight.



Are you with me?@narendramodi