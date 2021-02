अमरावती (एएनआई / आईएएनएस)। देश में एक बार फिर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब सहित अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। देश में एक दिन में 10,584 नए कोविड-19 मामलों में 86.3 प्रतिशत मामले इन 5 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखते हुए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी अलर्ट हो गए हैं। कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू तो कुछ इलाकों में लाॅकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। आज यहां अमरावती में सड़कें सुनसान दिख रही हैं। जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण एक सप्ताह का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू के दौरान खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। जरूरी सामान के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की परमीशन दी जा रही है।

#Maharashtra | Streets in Amravati wore a deserted look as night curfew has been imposed in the district till 6 am on March 1, to curb the spread of #COVID19. During this curfew, only essentials shops will be open from 8 am to 3 pm pic.twitter.com/GhBNSFLxb0