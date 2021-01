चेन्नई (एएनआई)। Covid 19 Vaccination: देश में आज दूसरे फेज का ड्राई रन चल रहा है। कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए ड्राई रन ड्रिल की देखरेख के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु के दौरे पर हैं।इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई में आज होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दाैरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमने 4 राज्यों में सबसे पहले ड्राई रन चलाया था। उसके बाद हमने 2 जनवरी को देश के लगभग 125 जिलों में ड्राई रन चलाया और आज हम 3 राज्य को छोड़कर ( जहां पहले ही ड्राई रन हो चुका है) सभी राज्यों में ड्राई रन चला रहे हैं।

Request the NGOs working in the field of health to help in the smooth conduct of the COVID19 vaccination program and mobilisation of beneficiaries in the best possible manner: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan in #Chennai https://t.co/CKKWVknlL2