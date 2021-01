नई दिल्ली (आईएएनएस)। Covid-19 Vaccination:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देते हुए कोविड -19 के लिए वैक्सीन विकसित करने में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी को लेकर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधत अपने भाषण में कहा कि कहा कि नया साल अपने साथ एक नई उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है।

The Indian scientists have been successful in coming up with two 'made in India' COVID19 vaccines. The country is proud of its scientists: Prime Minister Narendra Modi during the inaugural address at National Metrology Conclave pic.twitter.com/h0Sv8E4qJY