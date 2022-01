नई दिल्ली (पीटीआई)। Covid-19 vaccination : भारत में अब बच्चों का टीकाकरण अभियान में भी काफी तेजी से चल रहा है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण के शुरू होने के बाद 1 हफ्ते से भी कम समय में देश के 2 करोड़ बच्चों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिलने पर खुशी व्यक्त की है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, बहुत अच्छे, मेरे युवा दोस्तों। 15-18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवाओं ने बच्चों के टीकाकरण अभियान के एक सप्ताह से भी कम समय में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर ली है।

तेज गति से जारी बच्चों का टीकाकरण 💉



Great Going, my Young Friends 👦🏻 👧🏻



Over 2 crore youngsters between the 15-18 age group have received their first dose of #COVID19 vaccine in less than a week of vaccination drive for children.#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/787C2RByHQ