कानपुर (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देशभर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है, कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी जुबान पर ये ही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। आज उसका जवाब मिल गया है।

Normally, it takes many years to make a vaccine but in such a short span of time, not one, but two 'Made in India' vaccines are ready. Meanwhile, the work on other vaccines is progressing at a fast pace: PM Narendra Modi pic.twitter.com/5yfv0X6Kxt January 16, 2021

पीएम ने कहा कि आम तौर पर, एक टीका बनाने में कई साल लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में, भारत में एक नहीं, बल्कि दो 'मेड इन इंडिया' टीके तैयार हो गए हैं। वहीं अन्य टीकों पर काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

I want to remind people of the country that two doses of the Corona vaccine are very important. Experts have said that there should be a gap of one month between both vaccinations: PM Narendra Modi https://t.co/Ogh3Q8Pfax — ANI (@ANI) January 16, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो खुराक बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि दोनों टीकाकरणों के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए।

I request you not to make the mistake of taking off the mask and not maintaining social distancing after getting the first dose because immunity develops after the second dose: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Rc6COMPC3u — ANI (@ANI) January 16, 2021

इस दाैरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहली खुराक पाने के बाद मास्क उतारने की गलती न करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें क्योंकि दूसरी खुराक के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है।

Such a vaccination drive at such a massive scale was never conducted in history. There are over 100 countries having less than 3 crore population & India is administering vaccination to 3 crore people in first phase only. In second phase, we've to take this number to 30 crores:PM pic.twitter.com/HVKbBcmwCW — ANI (@ANI) January 16, 2021

पीएम ने कहा कि इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान कभी नहीं चलाया गया था। 3 करोड़ से कम आबादी वाले 100 से अधिक देश हैं और भारत केवल पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण दे रहा है।

Today when we take a look at the last year, we realise that we have learnt a lot as a person, a family and as a nation: PM Narendra Modi pic.twitter.com/yFnAsBjv25 — ANI (@ANI) January 16, 2021

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम पिछले वर्ष पर एक नजर डालते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमने एक व्यक्ति, एक परिवार और एक राष्ट्र के रूप में बहुत कुछ सीखा है।

In the fight against Corona, we've set an example for the world at many steps. When countries left their citizens, stuck in China amidst this pandemic, on their own, India stepped up & evacuated not only Indians but also people of other nations under Vande Bharat mission: PM Modi pic.twitter.com/RWirBBM8Gg — ANI (@ANI) January 16, 2021

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, हमने कई चरणों में दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। जब इस महामारी के कारण चीन में फंसे देशों ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया, तो अपने दम पर भारत ने न केवल भारतीयों बल्कि वंदे भारत मिशन के तहत अन्य देशों के लोगों को भी पहुंचाने का काम किया।

भारत ने कोरोना महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा है।

Covid-19 vaccination: कोरोना के अंत की शुरुआत, आज होगा मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का शुभारंभ