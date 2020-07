नई दिल्ली (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का आज 71वां जन्मदिन है। दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे गावस्कर ने कई रिकाॅर्ड बनाए। वह 1983 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य भी थे। क्रिकेटर आइकन सचिन तेंदुलकर ने गावस्कर को अपना आइडल बताया और ट्विटर पर पुरानी यादें ताजा कीं। सचिन लिखते हैं, "मुझे 1987 में पहली बार अपने आदर्श गावस्कर सर से मिलने का मौका मिला। 13 साल की उम्र में मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं उस व्यक्ति से मिल रहा हूं जिसे मैं देख रहा था और फाॅलो करना चाहता था। आपको 71 वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान स्वस्थ और सुरक्षित रहें।"



वर्तमान टीम इंडिया के टेस्ट उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट किया," सुनील गावस्कर सर को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको तमाम खुशियां मिलें। "



भारत के क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर ने ट्विटर पर लिखा, "मैं एक बल्लेबाज क्यों बनना चाहता हूं और भारत के लिए क्यों खेलना चाहता हूं? उत्तर: सुनील गावस्कर। जन्मदिन मुबारक हो सर!"



भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल ने भी ट्विटर पर भी गावस्कर को शुभकामनाएं दी और लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं दुनिया के सबसे अच्छे सलामी बल्लेबाजों में से एक! सनी भाई आपको स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं। शानदार दिन हो! # सुनील गावस्कर।

Happy Birthday to one the best opening batsmen the world has ever seen! Sunny bhai wishing you the best of health & happiness!! Have a wonderful day! #SunilGavaskar pic.twitter.com/d5FbWEZBXE — Madan Lal (@MadanLal1983) July 10, 2020



वर्तमान बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, "70 और 80 के दशक में भारत के बल्लेबाजों के मुख्य प्रदर्शन में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज होने से, भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान अद्वितीय है। दिग्गज सुनील गावस्कर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।" आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना। "

Happy birthday, Sunil Gavaskar 🎂



Let's have a look at some of his most important records.



A thread 🧵 pic.twitter.com/JbQsk4OX6K — ICC (@ICC) July 10, 2020



ICC ने गावस्कर की सबसे बड़ी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जैसा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है:" 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। टेस्ट बल्लेबाजों की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को जन्मदिन की बधाई।'

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari