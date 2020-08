कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना आईपीएल 2020 में हिस्सा नहीं लेंगे। रैना निजी कारणों के चलते पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। वह यूएई से भारत लौट आए हैं। सीएसके टीम के सीईओ कासी विश्वनाथन ने सुपर किंग्स के एक ट्वीट में कहा, "सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौटे हैं और आईपीएल के शेष सत्र के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स इस दौरान सुरेश और उनके परिवार को पूरा समर्थन प्रदान करता है।"

रैना के बाहर होने से बड़ा झटका

रैना की भारत में वापसी सुपर किंग्स शिविर के लिए एक और बड़ा झटका है। इससे पहले शुक्रवार को सीएसके खेमें में 10 कोरोना पाॅजिटिव केस सामने आए थे। जिसमें भारत का खिलाड़ी भी शामिल है। गुरुवार को एक परीक्षण के बाद इनका कोविड -19 टेस्ट किया गया था जिसकी रिपोर्ट पाॅजिटिव आई। बताया जा रहा कि सकारात्मक परीक्षण करने वालों में केवल एक खिलाड़ी था, अन्य नेट गेंदबाज और सहायक स्टाफ सदस्य थे।

Suresh Raina has returned to India for personal reasons and will be unavailable for the remainder of the IPL season. Chennai Super Kings offers complete support to Suresh and his family during this time.



KS Viswanathan

CEO